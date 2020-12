Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Ausfahren vom Parkplatz Autofahrerin übersehen (11.12.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hat heute Mittag gegen 12 Uhr ein Autofahrer in der Güterstraße. Ein 70-jähriger Opel Meriva-Fahrer bog vom Parkplatz eines Einkaufmarktes auf die Güterstraße ab und übersah eine dort fahrende 56-jährige Renault Zoe-Fahrerin.Es kam zum Zusammenstoß, wodurch am Auto des Unfallverursachers ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand. Den Schaden am elektrisch betriebenen Renault schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Der Wagen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst transportierte ihn ab.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell