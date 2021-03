Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- VW Golf in der Heinrich-Zille-Straße aufgebrochen

Hattingen (ots)

Am vergangenen Wochenende machten sich Unbekannte an einem in der Heinrich-Zille-Straße geparkten VW Golf zu schaffen. Die Fahrzeugdiebe gelangten in den Golf R, in dem sie die Fahrertür durch Schlossstechen gewaltsam öffneten. Im Fahrzeug wurden das Multifunktionslenkrad, das Radio/Navigationsgerät und Zierleisten der Mittelkonsole entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell