Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Feuerlöscher entleert

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An einem Garagenpark am Deininghauser Weg haben unbekannte Täter mehrere Feuerlöscher entleert. Die Täter konnten flüchten, insgesamt haben sie neun Feuerlöscher gewaltsam aus ihren Vorrichtungen geholt und den Inhalt versprüht. Aufgefallen ist die Tat gegen 2.50 Uhr in der Nacht auf Mittwoch. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und/oder verdächtige Beobachtungen rund um den Garagenpark gemacht haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

