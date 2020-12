Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei nimmt mutmaßlichen Sprayer fest

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist am Dienstagabend auf dem Beisinger Weg ein verdächtiger Mann aufgefallen. Sie konnte beobachten, wie er gegen 18.15 Uhr offensichtlich verschiedene Schriftzüge an eine Mauer und an Autos sprühte. Die Zeugin meldete das einer Polizeibeamtin, die gerade in der Nähe war. Sie holte daraufhin sofort Verstärkung. Der 22-jährige Tatverdächtige aus Dortmund versuchte zu flüchten, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Er hatte neben einer Spraydose auch mehrere Mercedes-Sterne in seinem Rucksack. Woher diese stammen, wird noch ermittelt. Der junge Mann war zur Tatzeit offensichtlich betrunken. Der 22-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell