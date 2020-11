Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchter Wohnungseinbruch in Vallendar

BendorfBendorf (ots)

In der Zeit vom 01.11.2020 16:00 Uhr bis zum 02.11.2020 15:00 Uhr brach ein unbekannter Täter über eine rückwärtig gelegene Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Rheinstraße in Vallendar ein. Da das Wohnhaus zur Zeit renoviert wird und unbewohnt ist, wurde nichts entwendet. An der aufgebrochenen Tür entstand Sachschaden. Verdächtige Wahrnehmungen im tatrelevanten Zeitraum nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 - 94020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell