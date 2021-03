Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter-Roller gestohlen

Wetter (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr einen in der Ruhrstraße abgestellten Roller. Das Fahrzeug war in dem dortigen Parkhaus abgestellt. Bei dem Roller handelt es sich um ein weißes Kleinkraftrad der Marke Keeway. Es besitzt LED Front- und Rückleuchten sowie ein geschlossenes BCD-Heck. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten Roller geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.

