Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Saarlandstraße - Gefährliche Körperverletzung

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am 30.10.2020 um 12:30 Uhr kam es in der Saarlandstraße vor der Sparkasse auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Am Schwanen" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 28 - Jähriger aus Ludwigshafen befand sich zusammen mit seiner 25 - jährigen Ehefrau vor der Sparkasse, als ein unbekannter Mann der Frau einen Kussmund zuwarf. Als der 28 - Jährige den Mann daraufhin ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt eine Dose Red Bull gegen den Kopf und mit der Faust in das Gesicht. Als sich der 28 - Jährige zur Wehr setzen wollte, zog der unbekannte Mann ein Taschenmesser und hielt es bedrohlich in dessen Richtung. Ein weiterer unbekannter trat hinzu und zog den Angreifer weg. Danach stiegen beide in einen weißen Lieferwagen und fuhren davon. Der unbekannte Täter wird als ca. 165 cm groß mit schlanker Statur beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das benutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

