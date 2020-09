Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand auf Terrasse

Queidersbach (ots)

Auf der Terrasse eines Wohnhauses ist es am Freitagnachmittag in Queidersbach gekommen. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im Außenbereich des Hauses ausgebrochen. Neben der Fassade wurde auch ein Kellerfenster in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten das Feuer aus eigener Kraft löschen, bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Die Wehrleute stellten sicher, dass der Brandherd abgelöscht und keine weiteren Brandnester vorhanden waren. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

