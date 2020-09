Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülleimer brennt - Auto und Hausfassade beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Am Stophelspfad und in der Friedenstraße haben in der Nacht zum Freitag Mülleimer gebrannt. Während in der Friedenstraße der Abfallbehälter vollständig abbrannte und sonst keinen weiteren Schaden verursachte, beschädigte in der Straße Am Stophelspfad das Feuer eines brennenden Eimers ein Fahrzeug und eine Hauswand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

