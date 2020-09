Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Einen erheblichen Schaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch an einem Pkw in der Max-Planck-Straße verursacht.

Der Verantwortliche fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Der beschädigte Corsa parkte ab 7:45 Uhr auf dem Parkplatz in der Max-Planck-Straße.

Als die Halterin gegen 16:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an der linken hinteren Seite. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Unfallverursacher den grauen Wagen beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug streifte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell