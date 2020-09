Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer auf Waldweg entzündet

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vier junge Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren haben am Donnerstagabend auf einem Waldweg ein Feuer entzündet. Zeugen alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Wehrleute löschten das Lagerfeuer. Gegenüber der Polizei gaben die jungen Männer an, dass sie in der Nähe der Waldhütte grillen wollten. Den Verantwortlichen wurde ein Platzverweis erteilt. Die Polizei warnt: Die Wälder sind weiterhin trocken. Es besteht Waldbrandgefahr, entzünden Sie kein offenes Feuer! |erf

