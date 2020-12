Polizei Essen

POL-E: Essen: 16-Jähriger stürzt mit Rad auf stark abschüssiger Straße und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht, die vor Ort Erste Hilfe leisteten

EssenEssen (ots)

45239 E.-Werden: Vergangene Woche Donnerstag (3. Dezember, gegen 9:45) ist ein junger Radfahrer (16) am Viehauser Berg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 16-Jährige war auf dem Weg zur Schule und fuhr den Viehauser Berg (starkes Gefälle von 11 Prozent) abwärts, um nach links in den Möllenberg abzubiegen. Beim Abbiegen stürzte er und verletzte sich schwer. Eine Passantin und zwei Männer, die mit dem Auto unterwegs waren, hielten an und leisteten Erste Hilfe. Sie brachten den Jugendlichen ins Krankenhaus und ketteten das beschädigte Rad an eine Laterne. Das Verkehrskommissariat 2 bittet die Helfer und mögliche weitere Zeugen, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

