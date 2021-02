Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl aus Wohnung, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Gegenstände im Wert von insgesamt rund 1.200 Euro haben noch unbekannte Langfinger am Mittwochabend aus einer Wohnung in der Wißstraße entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Wohnungseinbruchsdiebstahl zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr zugetragen haben. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Reviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell