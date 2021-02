Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Unfall durch tiefstehende Sonne

Renchen (ots)

Am Mittwoch um 17:20 Uhr kam es an der Einmündung der K5311 in die K5312 bei Wagshurst zu einem Unfall bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer der von der K5311 auf die K5312 einbiegen wollte, übersah mutmaßlich auf Grund der tiefstehenden Sonne, den VW eines 56-jährigen Mannes der auf der K5312 fuhr. Es kam zur Kollision bei der sich beide Fahrer leicht verletzten. Sowohl der Audi als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

