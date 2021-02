Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Feuerlöscher versprüht

Offenburg (ots)

Am frühen Dienstagabend gegen 18 Uhr brachen zwei 15-jährige Jugendliche auf das Gelände eines Sportclubs in der Offenburger Weststadt ein, entwendeten dort einen Feuerlöscher und versprühten dessen Inhalt auf dem Gelände. Die Beiden überkletterten dazu den Zaun des Clubs. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei alarmierte. Als die Polizisten vor Ort ankamen, waren die Jugendlichen schon wieder weitergezogen und hatten den Feuerlöscher zurückgelassen. Sie konnten im Rahmen einer sich anschließenden Fahndung jedoch identifiziert und an ihre Eltern überstellt werden.

