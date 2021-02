Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Cannabisanbau aufgedeckt

Schutterwald (ots)

Am Dienstag, den 23. Februar, wurde in der Siedlungsstraße in Schutterwald die illegalen Cannabispflanzen eines 30-Jährigen entdeckt. Eine Zeugin hatte sich schon in der vergangenen Woche mit der Vermutung bei der Polizei gemeldet, dass ihr Mieter in seiner Wohnung Cannabis anbaut. Da diese Vermutung durch eine Reihe von Beobachtungen untermauert war, konnte beim Amtsgericht Offenburg ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Die Durchsuchung wurde am Dienstag durch Kräfte des Polizeiposten Neuried durchgeführt und bestätigte die Annahme der Zeugin. Im Wohnzimmer stand ein Kunststoffzelt mit angeschlossener Lampe und Belüftung, darin befanden sich fünf Cannabispflanzen. Zudem wurden in der Wohnung 213 Gramm getrocknete Cannabisblüten gefunden. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

