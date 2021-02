Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl/Altschweier - Älteres Ehepaar beleidigt und angespuckt - Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Am Samstag, den 20. Februar um etwa 14:15 Uhr, wurde im Rebengelände Sternenberg im Bereich der La Salette Gedenkstätte ein älteres Ehepaar beleidigt und angespuckt. Zwei noch unbekannte junge Männer fuhren mit ihren E-Mountainbikes sehr dicht an dem Ehepaar vorbei. Als dieses sich darüber beschwerte, drehten die beiden Unbekannten um, beleidigten den 84-Jährigen seine 84-jährige Ehefrau, spuckten sie an und warfen sogar einen größeren Stein in ihre Richtung. Da sich während dieser Geschehnisse wohl weiter Passanten in der Nähe aufgehalten hatten, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die zwei E-Mountainbike-Fahrer trugen beide einen Fahrradhelm. Einer von ihnen trug ein grasgrünes Oberteil, der andere war dunkel gekleidet. Personen die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu den beiden Radfahrern machen können, melden sich bitte beim Polizeiposten Bühlertal unter der Telefonnummer 07223 72244. /rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell