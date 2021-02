Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Streit zwischen Jugendlichen

Lahr (ots)

Am Dienstagabend um 19:15 Uhr kam es im Bereich des Seeparks beim ehemaligen Landesgartenschaugelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Zwei Gruppen von insgesamt zwanzig bis dreißig Personen trafen aufeinander und gerieten auf Grund von früherer Differenzen in Streit. Zuerst wurden dann wohl eine 13-Jährige und ihr 16-jähriger Bruder, der sie verteidigen wollte, körperlich angegriffen. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei flüchteten einige der Jugendliche. Der Rest wurde einer Kontrolle unterzogen. Die zwei Verletzten verzichteten auf eine medizinische Versorgung vor Ort. Bei einem der Jugendlichen, der wohl zu den Angreifern gehörte, konnte noch 7,8 Gramm Haschisch festgestellt werden. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.

