POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 39-jähriger Benno Philipp F. vermisst - Zeugen dringend gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 39-jährige Benno Philipp F. aus Schwarzach wird seit Dienstagabend, 30.06.2020 vermisst. Der Vermisste, der derzeit im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch behandelt wird, ging kurz vor 15 Uhr in den genehmigten Ausgang zum Einkaufen in einen nahegelegenen Supermarkt und kehrte bislang nicht mehr in die Einrichtung zurück. Er wurde seither nicht mehr gesehen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 39 Jahre alt - 165 cm groß - 52 kg schwer - Westeuropäisches Erscheinungsbild - Kurze schwarze Haare - Zahnlücke im Oberkiefer zwischen den Schneidezähnen - Trug eine dunkle Jeans und einen dunkelgrauen Streickpulli

Der 39-Jährige befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation und ist als Transplantationspatient dringend auf medizinische und medikamentöse Versorgung angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet.

Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem vermissten Benno Philipp F. aufgenommen. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte der Vermissten sowie eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zu deren Auffinden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll sich der Vermisste öfters in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Bahnhöfen aufhalten.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-vermisstenfahndung/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

