Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Feuerwehreinsatz

Ein Schmierfilm auf der Straße brachte die Feuerwehr auf den Plan

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 18.30 Uhr musste die Feuerwehr in Börtlingen ausrücken. Ein 31jähriger Mann hatte an seinem Pkw herumgebastelt und hierbei eine nicht unerhebliche Menge an Kühlflüssigkeit über die Fahrbahn verteilt. Dadurch entstand ein gefährlicher Schmierfilm, der durch eine von der Feuerwehr hinzugezogene Fachfirma beseitigt werden musste. Für die entstandenen Kosten muss der Verursacher jetzt wohl geradestehen.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Peter Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++ (SPH/426177/2020)

