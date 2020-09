Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Laptop geklaut

In Gögglingen drang ein Einbrecher von Dienstag auf Mittwoch in ein Gebäude ein.

Ulm (ots)

Zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster an dem Gebäude in der Riedlenstraße auf. Dadurch konnte er in das Gebäude vordringen. Er durchsuchte Schränke und Schubladen. In einem Büro fand er einen Laptop. Den nahm er mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher.

