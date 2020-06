Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vier junge Männer von größerer Gruppe angegriffen

Gronau (ots)

Nach Angaben von vier Gronauern im Alter von 21 Jahren wurden diese in der Nacht zum Sonntag gegen 03.00 Uhr durch eine Gruppe von ca. 15 Männern angegriffen und geschlagen. Die Geschädigten geben an, auf der Siemensstraße unterwegs gewesen zu sein und sich aus Spaß gegenseitig beleidigt zu haben. Im Wendehammer der Siemensstraße hätten sich ca. 15 Männer aufgehalten, die diese Beleidigungen möglicherweise auf sich bezogen hätten. Jedenfalls seien diese Männer dann auf die Geschädigten zugekommen und hätten diese geschlagen. Anschließend seien die Täter in Pkw davon gefahren. Die Geschädigten gaben an, leicht verletzt worden zu sein. Die Täter können sie nur vage beschreiben: "südländisch, teilweise mit Bart". Nähere Angaben zu den Pkw konnten die Geschädigten, nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

