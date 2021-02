Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bei Rot über die Ampel

Rastatt (ots)

Am Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung Zaystraße mit der L77a zu einem Verkehrsunfall zweier PKW. Gegen 07:30 Uhr fuhr ein VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug bei Rotlicht über die Kreuzung. Ein Zusammenstoß mit einem Seat konnte nicht verhindert werden. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Eine Person ist hierbei leicht verletz und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht worden. Durch die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kam es auf der L77a zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

/bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell