Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Mit über 1,4 Promille am Steuer

Mahlberg (ots)

Am späten Dienstagabend um 23:25 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann die L103 mit über 1,4 Promille. Eine Streife des Verkehrsdienst Offenburg hatte ihn kontrolliert, da er kurzzeitig in den Gegenverkehr geriet und dann wiederum fast die rechte Leitplanke streifte. Bei der Kontrolle sprach der Mann mit verwaschener Aussprache und erklärte, er sei nur so gefahren, da er sein Smartphone im Fußraum gesucht hatte. Dem Mann wurde nach einem Atemalkoholtest die Weiterfahrt untersagt und er musste zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle kommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

