POL-OG: Achern- Führerschein gefälscht

Achern (ots)

Am Dienstagmorgen um 08:40 Uhr saß in Achern ein 55-jähriger Mann ohne Führerschein am Steuer. Der Mercedes-Fahrer wurde auf der Severinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte sich weder ausweisen, noch einen Führerschein vorzeigen. Er gab jedoch zu, die deutsche Fahrerlaubnis entzogen bekommen zu haben und nun noch einen bulgarischen Führerschein zu besitzen. Da der Verdacht im Raum stand, dass der Mann keine gültige Erlaubnis für den deutschen Straßenverkehr hat, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Um die bulgarische Fahrerlaubnis zu verifizieren, brachte der 55-Jährige diese zum Polizeirevier Achern/Oberkirch. Dort wurde schnell klar, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelte. Der Mittfünfziger muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung rechnen.

