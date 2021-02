Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Alarmanlage ausgelöst

Gaggenau (ots)

Eine bislang unbekannte junge Frau soll am vergangenen Wochenende versucht haben, in eine Apotheke in der Hildastraße einzubrechen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0:45 Uhr stemmte sich, die als sehr schlank und rund 1,60 Meter groß beschriebene, mutmaßliche Einbrecherin mit aller Kraft gegen die Schiebetüre der Apotheke. Doch trotz der Krafteinwirkung ließ sich die Tür nicht öffnen. Stattdessen löste die Alarmanlage aus. Ein Zeuge vor Ort konnte beobachten, wie die Jugendliche mit langen dunklen Haaren zu einer ebenfalls in der Hildastraße befindlichen Personengruppe rannte. Aktuellen Erkenntnissen zufolge entstand an der Tür kein Sachschaden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln nun wegen des versuchten Einbruchs und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell