Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Brandalarm in der Wilhelmschule (18.11.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Mädchentoilette der Wilhelmschule in der Moltkestraße Papierhandtücher angezündet. Hierdurch löste die Brandmeldeanlage aus, weshalb etwa 200 Schüler evakuiert werden mussten. Die Freiwilligen Feuerwehren Tuttlingen, Mühlheim und Stetten waren vor Ort. Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehren fast selbstständig erloschen, nur kleine Löscharbeiten mussten durchgeführt werden. Durch den entstandenen Rauch wurde niemand verletzt. In der Mädchentoilette entstand minimaler Sachschaden.

