Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Massives Auftreten von "Falschen Polizeibeamten" im Schwarzwald-Baar-Kreis (18.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Insgesamt vierzehn Betrugsversuche durch Anrufe sogenannter "Falscher Polizeibeamter" hat es gestern Abend in Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und Bad Dürrheim gegeben. Wie üblich riefen Unbekannte bei meist älteren Personen an und gaben sich als "Polizeibeamte" und/oder "Kripobeamte" aus. Unter dem Hinweis, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden, versuchten die Täter, das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen, um danach gezielt nach Schmuck oder Bargeld im Haus zu fragen. In allen Fällen reagierten die vermeintlichen Opfer richtig und beendeten entweder sofort das Gespräch oder machten dem Gegenüber klar, dass sie den Betrugsversuch erkannt haben.

Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen wie zum Beispiel dem "Enkeltrick" und möchte damit auch die Angehörigen von Senioren und Seniorinnen erreichen, damit diese die Älteren vor diesem Betrugsphänomen warnen. Hinweise dazu gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de

