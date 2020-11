Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar Kreis) Autoscheiben zerkratzt (18.11.2020)

St. GeorgenSt. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Abt-Theoger-Straße begangen hat. Er zerkratzte die Front- sowie zwei Seitenscheiben eines schwarzen Mercedes Benz 350CDI, der vor dem Haus Nummer 25 parkte. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges gesehen haben oder die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

