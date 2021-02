Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Coronaverstoß in Gaststätte

Offenburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in einer Gaststätte in Elgersweier zu einem Coronaverstoß. Vier Männer hatten in der, nach außen hin geschlossen scheinenden Gaststätte, zusammen Getränke konsumiert, ohne den Mindestabstand einzuhalten oder sich mit Mundnasenschutz zu schützen. Zeugen hatten dies der Polizei gemeldet. Als Beamte des Polizeipostens Hohberg vor Ort eintrafen versuchten die Männer noch zu flüchten, was jedoch nicht gelang. Die Betroffenen und vor allem der Betreiber des Lokals erwartet nun eine Anzeige wegen der Verstöße gegen die Coronaverordnung.

