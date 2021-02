Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Eine 19-Jährige leistete in der Nacht von Montag auf Dienstag Widerstand gegen die Beamten des Polizeireviers Offenburg und gegen das Pflegepersonal einer örtlichen Klinik. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die junge Frau gegen 2:00 Uhr in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen und habe daher in einem nahe gelegenen Krankenhaus um sich geschlagen und getreten. Bei dem Vorfall wurden sowohl ein Polizeibeamter als auch ein Mitarbeiter der Klinik verletzt. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell