Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ältere Dame verletzt

Baden-Baden (ots)

Eine 90-jährige Dame wurde bei der Beförderung mit einem Linienbus verletzt. Die Seniorin stieg am Montag gegen 16:30 Uhr an der Haltestelle Bertholdplatz in einen Bus ein. Fahrgäste machten ihr sodann platzt und boten der Dame auch einen Sitzplatz an. Doch bevor sich die Seniorin darauf setzten konnte, fuhr der Busfahrer an und die ältere Dame kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht am Becken und musste sich im nahe gelegenen Krankenhaus in ärztliche Behandlung begeben. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Busfahrer.

/bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell