Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streitigkeit eskaliert

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend um etwa 20:40 Uhr kam es in der "Westliche Industriestraße" in Oos zu einer gefährlichen Körperverletzung. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten ein 27-Jähriger und ein 43-Jähriger in einer Gemeinschaftsunterkunft in eine Streitigkeit, die eskalierte. Der jüngere der beiden griff zu einem etwa 35 Zentimeter langem Messer und ging auf den älteren Mann los. Bei der nun folgenden Rangelei gingen zwei Flaschen zu Bruch und der 43-Jährige erlitt oberflächliche, jedoch stark blutende Verletzungen. Es ist jedoch noch zu ermitteln, ob diese tatsächlich von dem eingesetzten Messer und durch den 27-Jährigen herrühren, oder im Eifer des Gefechts auch durch die Scherben entstanden sein können. Beim Eintreffen der Polizei war der verletzte Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und konnte nur durch Zwang zur Behandlung mitgenommen werden. Dort wurde eine Alkoholbeeinflussung von über 2 Promille festgestellt. Der 27-jährige mutmaßliche Messerangreifer begab sich nach der Tat in ein anderes Gebäude der Unterkunft und flüchtete, als die Polizei sich an ihn wenden wollte. Eine darauffolgende Fahndung war nicht erfolgreich. Die Personalien des Tatverdächtigen sind jedoch bekannt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde in die Wege geleitet.

/rv

