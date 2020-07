Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Wohnungseinbruch - Festnahme auf frischer Tat

Krefeld (ots)

Am Sonntagabend (5. Juli 2020) haben Polizeibeamte einen Mann in einem Mehrfamilienhaus auf der Marktstraße festgenommen, welcher zuvor in eine Wohnung eingebrochen war.

Um 21:55 Uhr informierten Anwohner die Polizei über einen Verdächtigen. Polizeibeamte trafen einen 28-jährigen Polen im Eingangsbereich des Hauses an. Der Mann gab an, dort zu wohnen. Allerdings passten seine Angaben nicht zu den Feststellungen der Beamten: Er war außer Stande, die Wohnungstür in der zweiten Etage zu öffnen. Wie sich herausstellte, war er über eine Leiter im Dachgeschoss auf das Dach gelangt und von dort auf den Balkon der Wohnung, die wegen Renovierungsarbeiten zurzeit unbewohnt ist.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige bereits am Vortag in seine ehemalige Wohnung auf dem Nauenweg eingebrochen war. Dort entwendet er einen Fernseher. Er wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. (317)

