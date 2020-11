POL-W: SG Raubdelikt in Solingen

Polizei Wuppertal

Ein unbekannter Mann bedrohte gestern (03.11.2020) auf der Baumstraße einen 21-Jährigen mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Um 18:25 Uhr verließ der Täter eine Supermarktfiliale an der Wupperstraße und aktivierte dabei die Diebstahlwarnanlage des Geschäfts. Ein Supermarktmitarbeiter an der Kasse forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Der Unbekannte rannte jedoch aus dem Laden und flüchtete in Richtung Oststraße. Ein 21-jähriger Kunde verfolgte den Ladendieb. Als dieser ihn bemerkte, bedrohte er den Kölner mit einem Messer und forderte Bargeld. Der 21-Jährige übergab dem Räuber daraufhin sein Geld. Der Unbekannte setzte seine Flucht mitsamt der Beute fort. Er trug einen auffälligen orange-braunen Mundnasenschutz. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. In dringenden Fällen auch über die 110. (hm)

