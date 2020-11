POL-W: W/SG - Einbruchmeldungen

Polizei Wuppertal

Am Wochenende nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen folgende Einbrüche auf: Wuppertal - Einbrecher drangen am 30.10.2020 (09:00 Uhr bis 20:30 Uhr) in eine Wohnung in der Königsberger Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. In ein Haus am Westfalenweg drangen am 30.10.2020 (17:45 Uhr bis 22:50 Uhr) Unbekannte ein. Sie entwendeten aus einer Wohnung eine Kassette mit Bargeld und durchsuchten Büros. Am 31.10.2020, um 08:15 Uhr, brachen Täter in ein Vereinsheim in der Straße Bockmühle ein. Über die Beute ist noch nichts bekannt. Zwischen 11:20 Uhr und 15:55 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Holzer Straße. Die Beute ist unbekannt. In der Winchenbachstraße hebelten Unbekannte eine Balkontür auf und stahlen am 31.10.2020 (12:00 Uhr bis 21:15 Uhr) Bargeld und Schmuck. In den Abendstunden des 31.10.2020 (19:30 Uhr bis 21:30 Uhr) hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses an der Straße Lockfinke auf. Am 31.10.2020 (18:00 Uhr bis 23:30 Uhr) verschafften sich Einbrecher durch den Wintergarten Eintritt in ein Einfamilienhaus an der Winchenbachstraße. Sie stahlen Schmuck. In der Richard-Strauss-Allee drangen Unbekannte in eine Wohnung ein. Zwischen dem 31.10.2020 (17:36 Uhr) und dem 01.11.2020 (01:15 Uhr) stahlen sie Schmuck und Bargeld. Solingen - In der Straße Erbenhäuschen versuchten Täter zwischen 11:09 Uhr und 11:18 Uhr am 31.10.2020 in ein Haus einzubrechen. Sie wurden durch einen ausgelösten Alarm in die Flucht geschlagen. Im Cantorweg drang ein Täter durch die Terrassentür in ein Haus ein. Als er dort auf den Bewohner traf, flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284 - 1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (jb)

