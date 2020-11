Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub an Bushaltestelle

WuppertalWuppertal (ots)

Heute Morgen (02.11.2020, 07:55 Uhr), kam es auf der Straße Höhne zu einem Raub. Als ein 50-Jähriger an der Haltestelle am Alter Markt in Wuppertal-Barmen auf einen Bus wartete, schubsten zwei Jugendliche ihn. Dabei entnahmen sie ihm das Portemonnaie aus der Gesäßtasche und flüchteten anschließend in die Barmer Innenstadt. Die Räuber sind circa 14 - 16 Jahre alt und haben schwarze Haare. Einer führte einen Rucksack mit sich. Der andere trug eine dunkle Kappe auf dem Kopf. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

