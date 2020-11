Polizei Wuppertal

POL-W: W Explosion am Steinweg in Wuppertal: Mann verstorben

WuppertalWuppertal (ots)

Gestern (01.11.2020), kam es zu einem Explosionsgeschehen in einem Mehrfamilienhaus am Steinweg in Wuppertal - Barmen (s. Pressemeldung vom 01.11.2020, "Ein Schwerverletzter nach Explosionsgeschehen in Wuppertaler Mehrfamilienhaus"). Der bei der Explosion schwer verletzte 39-Jährige ist heute (02.11.2020) im Krankenhaus den Folgen seiner Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern weiter an.(sw)

