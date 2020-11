Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall in Solingen - Polizei sucht Zeugen

WuppertalWuppertal (ots)

Am Mittwoch, dem 21.10.2020, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der Straße Schwarze Pfähle Ecke Merscheider Straße zu einem Verkehrsunfall. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge, eine rote Mercedes A-Klasse und ein weißer BMW 116 i, befuhren die Straße Schwarze Pfähle in Richtung Merscheid. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung der Autos. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Klärung des Unfallhergangs. Das Verkehrskommissariat in Solingen sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegengenommen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (weit)

