POL-OG: Offenburg - Fahrradeigentümer gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr meldete ein Zeuge, dass er in Albersbösch auf Höhe eines Sees von einem Laserpointer geblendet worden sei. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife konnten etwa sieben Jugendliche direkt am See festgestellt werden. Nachdem Erblicken der Polizeibeamten flüchtete die Gruppe zu Fuß und ließ ein unverschlossenes Mountainbike in der Nähe des Ufers zurück. Wer das schwarze Fahrrad mit grünem Streifen der Marke "Cube" wiedererkennt oder Hinweise zu dem Eigentümer geben kann wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 2200 in Verbindung zu setzen.

