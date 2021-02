Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr soll nach bisherigen Erkenntnissen auf der K5311, dem sogenannten "Motodrom", ein bislang unbekannter Porsche-Fahrer durch zwei Motorradfahrer, erheblich gefährdet worden sein. Nur durch das Ausweichen in den Grünstreifen habe der Autofahrer, nach Aussagen eines Zeugen, einen Zusammenstoß mit den Zweiradfahrern verhindern können. Die Polizeibeamten in Achern haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen des Vorfalls, insbesondere den mutmaßlich gefährdeten Porsche-Fahrer mit Offenburger Kennzeichen. Hinweise unter der der Rufnummer, 07841 7066-0. /ag

