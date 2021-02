Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Zwei Glatteisunfälle innerhalb kurzer Zeit

Oberharmersbach (ots)

Zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Montagmorgen auf der L 96 zwischen Oberharmersbach und Löcherberg. Ersten Ermittlungen zufolge kam ein Toyota kurz nach 6:00 Uhr in einer engen Rechtskurve wegen der glatten Fahrbahn ins Rutschen und touchierte den Bordstein. Der nachfolgende Volkswagen kam an selber Stelle ebenfalls ins Wanken und fuhr dabei dem Toyota auf, es entstand dabei einen Sachschaden von rund 6.000 Euro. Kurze Zeit später verlor ein weiterer Kleinwagen an der gleichen Stelle den Halt auf der Fahrbahn und stürzte in eine Böschung hinunter, bevor er in einem Bach landete. Hierbei verletzte sich der Opel-Lenker leicht und sein Wagen musste abgeschleppt werden. Es waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. /cw

