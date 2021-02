Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Lahr (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13:50 Uhr auf der Bergstraße in Lahr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 45-jährigen Radfahrerin und einem 81-järigen Mazda-Fahrer. Der 81-Jährige hatte die Radfahrerin auf der Bergstraße überholt und bog dann, ohne auf sie zu achten, rechts in die Weinbergstraße ein. Die 45-Jährige schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen oder auszuweichen und traf so die rechte Fahrzeugseite des Mazdas und kam zu Sturz. Offenbar zog sich die Frau nur leichte Verletzungen zu und bedurfte keiner medizinischen Versorgung vor Ort. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell