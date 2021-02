Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach- Motorradfahrer fährt PKW auf

Mühlenbach (ots)

Am Sonntag kam es um 13:49 Uhr zu einem Unfall auf der B294, kurz vor Mühlenbach. Ein 63-jähriger Motorrad Fahrer übersah offenbar , dass ein vorrausfahrender Skoda-Fahrer vor ihm sein Tempo reduzierte, um rechts in den Waldseeweg abzubiegen, und fuhr ihm in der Folge auf. Dabei kam der 63-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 3500 Euro.

