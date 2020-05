Polizei Düren

POL-DN: Brände in Niederzier

Niederzier (ots)

In den frühen Morgenstunden wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Schulstraße entsandt. Auf der Fahrt dorthin machten sie eine zweite Brandstelle ausfindig.

Gegen 04:30 Uhr ging bei den Rettungskräften die Meldung über Flammen aus einem Holzunterstand unmittelbar neben einem Mehrfamilienhaus ein. Der Brand griff im weiteren Verlauf auf das Wohnhaus über, so dass die Bewohner evakuiert werden mussten. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 09:00 Uhr am Montagmorgen an, währenddessen kam es auch zu Verkehrsbehinderungen rund um die Schulstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge blieben die Hausbewohner unverletzt, zwei Feuerwehrleute trugen bei der Brandbekämpfung leichte Verletzungen davon. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht zu beziffern, das Gebäude ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Das Ordnungsamt kümmerte sich um eine Unterbringung der Mieter, die Brandermittler der Kriminalpolizei nahmen am Vormittag ihre Arbeit vor Ort auf.

Auf dem Weg zur Schulstraße stießen die Einsatzkräfte auf einen weiteren Brandort: im Forstweg brannte eine mobile Baustellentoilette auf dem Grundstück eines Rohbaus. Durch das Feuer wurde hier nicht nur das Toilettenhäuschen, sondern auch ein in der Nähe befindlicher Bauwagen sowie ein Werbeplakat beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend, der Schaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe kann ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden derzeit angenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

