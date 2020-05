Polizei Düren

POL-DN: Handtasche aus Körbchen entwendet

Düren

Ein vorbeifahrender Radfahrer entwendete am Samstagnachmittag die Handtasche einer Seniorin.

Die Tat geschah in der Innenstadt, auf dem Gehweg an der Josef-Schregel-Straße an der Einmündung zur Bücklersstraße. Dort befand sich gegen 14:30 Uhr eine 79 Jahre alte Frau aus Düren, die im Begriff war, auf ihr Fahrrad zu steigen und loszufahren. Ihre Tasche befand sich währenddessen in dem am Lenker angebrachten Fahrradkörbchen. Plötzlich fuhr ein Radfahrer nah an der Seniorin vorbei und griff während der Fahrt in den Korb. Er konnte die Handtasche an sich reißen und damit über die Bücklersstraße in Richtung Fritz-Keller-Weg davonfahren.

Der Dieb war etwa 20 bis 25 Jahre alt und von schmaler Statur. Er hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einer dunklen Hose sowie einer braunen Jacke. Bei seinem Rad handelte es sich möglicherweise um ein dunkles Mountainbike.

Haben Sie die Tat beobachtet und/oder können Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

