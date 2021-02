Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch- Pedelec-Unfall

Oberkirch (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Radweg entlang der Weintalstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern. Ein 58-Jähriger kam mit seinem elektrisch unterstützten Fahrrad von der Straße "Korberg", überquerte die Kreisstraße, um im Anschluss weiter in Richtung Bottenau zu fahren. Dabei befuhr er den Fahrradweg offenbar zu weit auf der linken Seite und übersah einen 16-Jährigen, der ebenfalls auf einem Pedelec entgegen kam. Die Beiden kollidierten frontal und stürzten zu Boden. Beide Radler verletzten sich leicht. Während der 58-Jährige selbständig einen Arzt aufsuchen wollte, wurde der 16-Jährige durch den Rettungsdienst in das Offenburg Klinikum gebracht.

