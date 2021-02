Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt- Vorfahrt nicht beachtet

Rastatt (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:35 Uhr kam es auf der Badener Straße in Rastatt zu einem Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein 65-jähriger Ford-Fahrer missachtet an der Kreuzung von Badener Straße und Südring das "Vorfahrt gewähren!" -Zeichen und kollidierte dadurch mit einer 21-jährigen Fiat-Fahrerin. Diese verletzte sich dabei leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell