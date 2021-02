Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Beverungen - Zeugen gesucht

Beverungen (ots)

Am Donnerstag (04. Februar) wurde in Beverungen ein Auto auf einem Supermarktparkplatz beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 57-Jähriger meldete der Polizei, dass er gegen 17:00 Uhr für zehn Minuten auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Bahnhofstraße in Höhe der Einmündung Lilienweg parkte. Anschließend stellte er einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugtür fest. Der Schaden an dem schwarzen BMW 320i wird von der Polizei auf rund 2000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 05271/962-0. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell