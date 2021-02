Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Person auf Fußgängerüberweg angefahren

Bad Driburg (ots)

Ein Fußgänger ist beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in Bad Driburg angefahren worden und verletzte sich dabei. Ein 32-Jähriger aus Nieheim fuhr gegen 21 Uhr bei Dunkelheit und Regen mit seinem Ford Fiesta auf der Pyrmonter Straße stadteinwärts. Ein 20-jähriger Mann wollte den Fußgängerüberweg der Pyrmonter Straße, in Höhe der Einmündung zur Elmarstraße, aus Sicht des Autofahrers von links nach rechts überqueren. Auf dem Fußgängerüberweg prallte der Fußgänger gegen die Motorhaube des Fiesta. Der Fußgänger, der in Bad Driburg wohnhaft ist, verletzte sich durch den Zusammenstoß. Ein Krankenwagen brachte ihn in das örtliche Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der Fiesta wurde bei dem Unfall im Frontbereich beschädigt. /ell

